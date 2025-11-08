San Siro, rogito e subito l'inchiesta. Il Giornale Milano: "Sala: 'Tempismo che fa pensare'"
"San Siro, rogito e subito l'inchiesta. Sala: 'Tempismo che fa pensare'" scrive Il Giornale Milano in apertura quest'oggi. La frecciata alla Procura da parte del primo cittadino di Milano. Il sindaco difende la vendita: "Approccio teorico da chi si oppone".
"Abbiamo fatto tutto per bene e abbiamo rispettato le regole. Una volta ricevuta la manifestazione di interesse delle squadre l'abbiamo tenuta fuori per i tempi necessari, il tempo minimo è 30 giorni, l'abbiamo tenuto fuori un po' di più. Mi sembra proprio un approccio molto teorico quello espresso da chi si oppone" le parole di Beppe Sala.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
