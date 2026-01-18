Scontro salvezza alle 12.30, Gazzetta di Parma: "Oggi al Tardini arriva il Genoa"
Scontro salvezza importante per il Parma. La squadra di Carlos Cuesta, dopo il successo di Lecce di una settimana fa, torna ai campo fra le mura amiche per sfiderà il Genoa di Daniele De Rossi al "Tardini". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione della Gazzetta di Parma: "Oggi al Tardini arriva il Genoa".
