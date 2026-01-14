Scudetto, occhio alla Juventus. Tuttosport: "Inter e Napoli: Spalletti vi studia"
In occasione della prima pagina di oggi, il titolo principale proposto da Tuttosport è il seguente: "Inter e Napoli: Spalletti vi studia". Il tecnico ha riunito tutti davanti al video per analizzare il big match di San Siro e spiegare ai giocatori dove si deve migliorare e quali sono gli step da fare per raggiungere il livello delle rivali in vista degli scontri diretti. Nella squadra si respira un'inedita fiducia.
Spazio anche all'altra metà della città, con questo titolo in taglio alto: "Mamma il turco! Goduria da Toro". Ilkhan al 90' corona una partita super: 3-2 a Roma, granata ai quarti di coppa. Stavolta la squadra di Baroni non molla fino alla fine e vince meritatamente: contro l'Inter a Monza a febbraio.
