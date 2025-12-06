Chievo, la verità di Campedelli. Corriere di Verona: "Eravamo puri. Ho pensato al suicidio"
"Chievo, la verità di Campedelli: Eravamo puri, è stato più facile farci fuori" scrive oggi il Corriere di Verona in prima pagina. Dalla favola al fallimento, protagonista nel bene e nel male Luca Campedelli. "Ho pensato anche al suicidio" dice l'ex patron.
L'ex numero uno del ChievoVerona ha raccontato nel libro "C’era una volta il Chievo", firmato dai giornalisti Raffaele Tomelleri e Fabiana Della Valle, Campedelli racconta l’ascesa, il crollo e quella sensazione di essere stato abbandonato da un sistema che un tempo applaudiva la “squadra della diga” come modello virtuoso.
