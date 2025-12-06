Oggi Inter-Como, la carica di Cesc. La Provincia di Como: "Fabregas: Vogliamo vincere"

"Fabregas: Vogliamo vincere" scrive La Provincia di Como in prima pagina quest'oggi in vista della sentita sfida a San Siro tra Inter e Como in programma alle ore 18. Sfida ad alta quota tra le due lombarde con il Como che vuole giocarsela a modo suo.

"Andremo a vincere la partita, per fare una grande prestazione e continuare a crescere e niente di più. Io non sono quello: 'È successo questo, ora sono più debole'. No, io faccio il lavoro che faccio. L'Inter ha una grandissima squadra e un grandissimo allenatore, con dirigenti pure. Vado tantissimo a San Siro a vedere l'Inter in Champions, perché loro sono la squadra più forte. Qua non c'è vergogna per questo" ha detto Fabregas alla vigilia.

Il tecnico ha poi proseguito: "Io ammiravo l'Inter di Inzaghi, chiudono gli occhi e tutti sanno dove sono. Non c'è vergogna nel dire che li analizziamo, ma noi vogliamo fare la migliore partita del mondo. Vogliamo fare una partitona".