Atalanta in campo a Verona, L'Eco di Bergamo: "Per continuare a risalire la classifica"
Continuità. E' la parola d'ordine in casa Atalanta in vista della sfida di questa sera. I nerazzurri di Raffaele Palladino scenderanno in campo al "Bentegodi" di Verona per sfidare l'Hellas di Paolo Zanetti, ancora a secco di vittorie in campionato. Questo il titolo in taglio basso di prima pagina dell'edizione odierna de L'Eco di Bergamo: "Atalanta a Verona per continuare a risalire la classifica".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, c’e anche l’ipotesi Mateta per l’attacco. E in Italia si valuta Pellegrino. Tutte le big di serie A su Palestra. Napoli, giorni decisivi per Mainoo, l’alternativa può essere Maigassa
Le più lette
Ora in radio
11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile