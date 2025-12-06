"Che emozione", La Repubblica (ed. Roma) titola: "Lazio, il ritorno di Immobile"
"Lazio, il ritorno di Immobile: 'Che emozione'". Questo il titolo dell'edizione romana de La Repubblica. Domani l'Olimpico si prepara a riaccogliere Ciro Immobile. L'attaccante infatti tornerà a giocare a Roma con il suo Bologna per affrontare la Lazio domani in un match che sicuramente gli regalerà tantissime emozioni dopo i suoi trascorsi in biancoceleste.
