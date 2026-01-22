Spalletti cancella Mourinho. La Stampa: "Dalla Juve l'unico sorriso Champions"
"Thuram-McKennie show: Spalletti cancella Mourinho. :Dalla Juve l'unico sorriso Champions" scrive La Stampa oggi in edicola. Vittoria per 2-0 della formazione bianconera contro il Benfica di José Mourinho. Buona partenza della Juve, poi meglio i portoghesi ma nella ripresa Thuram e McKennie hanno assestato il colpo del ko all'odiato rivale Mou.
La Juventus ha ora 12 punti (come l’Inter) ed è nel gruppo delle teste di serie agli spareggi. Può però anche cullare quantomeno la speranza di volare direttamente agli ottavi battendo il Monaco (mercoledì prossimo nel Principato) e confidando in qualche passo falso di chi la precede.
Le reti di Thuram e McKennie nella ripresa spazzano via i dubbi e le perplessità che la Juventus s’era riportata a casa da Cagliari. Mou invece è a un passo dall'eliminazione (il Benfica è a 2 punti dalla soglia d’accesso ai playoff e dovrà vedersela nell'ultimo turno con il Real Madrid). Della Juve l'unica vittoria tra le quattro italiane impegnate in Champions League questa settimana.
