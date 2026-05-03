Alex Zanardi scomparso a 59 anni, Gazzetta dello Sport titola: "Supereroe"

"Supereroe": Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Il riferimento è ad Alex Zanardi. L?ex pilota di Formula 1 e campione paralmpico di handbike è scomparso ieri all'età di 59 anni. Tanti i messaggi che sono arrivati dai club professionistici di calcio in segno di vicinanza ad un uomo che ha saputo lottare come un leone contro le avversità.