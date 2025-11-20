Stallo sul rinnovo di Yildiz, Tuttosport in prima pagina: "Vuole una grande Juve"

"Yildiz vuole una grande Juve" è uno dei titoli con cui si apre l'edizione odierna di Tuttosport oggi in edicola in merito al rinnovo del talento bianconero. Ad oggi siamo ad una fase di stallo. Da una parte, la società e lo sforzo (importante) che ha già messo in preventivo: l’obiettivo è permettere al calciatore un salto in avanti netto e impattante, portarlo a oltre 5 milioni annui così da renderlo uno dei giocatori con l’ingaggio più alto dell’intera squadra, sublimando di fatto i gradi di capitano (in questo momento, dietro Locatelli e Bremer, c’è il turco); dall’altra, ecco, c’è il talento, il numero dieci, quanto produce in campo e quanto raccoglie di conseguenza fuori dal rettangolo verde. Attenzioni e proposte, situazioni e ambizioni.

Non è un segreto, del resto: mezza Premier League ha messo gli occhi su Kenan. L’ha fatto l’Arsenal, e a oggi sembra la squadra più avanti di tutte, pure in termini di preferenze; l’ha fatto il Chelsea, pronto a ricoprirlo d’oro con un ingaggio ben oltre la doppia cifra; ci sarebbe persino il Liverpool, nonostante la grossa, enorme spesa per Wirtz appena conclusa.