Castro o Dallinga? Italiano: "Entrambi mi soddisfano". E spiega l'inserimento di Dominguez

Il Bologna torna a giocare in Europa League, dopo tre vittorie di fila in campionato, per provare ad incrementare il bottino di appena 5 punti e a migliorare l'attuale 24° posto in classifica. Avversario di turno il Salisburgo, con Vincenzo Italiano che potrà contare anche su un Benjamin Dominguez in più (inserito in lista UEFA al posto dell'infortunato Freuler). Il tecnico rossoblù in conferenza stampa (qui le dichiarazioni integrali) ha spiegato i motivi della scelta: "Abbiamo atteso fino all'ultimo momento per vedere se si potesse recuperare qualcuno. Così è stato con Holm. Avevamo l'incertezza se aggiungere De Silvestri per avere più copertura sui terzini o se aggiungere qualcuno sugli esterni. Alla fine con Holm recuperato e a disposizione abbiamo optato su Dominguez per avere una scelta in più davanti".

Che attaccante potrebbe battere il Salisburgo tra Castro e Dallinga?

"Le caratteristiche dei due vanno valutate in funzione a ciò che andiamo a preparare ed ai comportamenti dell'avversario. Dallinga ha grande capacità di cercare la profondità, sa buttarsi tra i centrali, mentre Castro sa orientarsi, sacrificarsi e legare il gioco. Santi per caratteristiche ha il sacrificio nel sangue. Entrambi riescono a soddisfare le mie richieste".

"A me piacerebbe vederli entrambi sorridenti - ha proseguito Italiano -. Forse non avremo il centravanti che farà 20 gol, ma se a fine stagione entrambi si saranno divisi il bottino sarò contentissimo. Io sono contento di entrambi e sanno che devono farsi trovare pronti. Le rotazioni spesso sono obbligate, legate ad infortuni o tempi di recupero, ma bisogna anche meritarsi la maglia da titolare. Entrambi stanno facendo le cose per bene".