Stasera match della verità, Tuttosport stamani: "Juve scudetto: dentro o fuori"
In occasione della prima pagina di oggi: Tuttosport titola: "Juve scudetto: dentro o fuori". Maradona, ore 20.45: Spalletti, emozioni e sogni. Il tecnico: "Napoli ci dirà chi siamo". Il tecnico torna nella "sua" città e non si nasconde: "Se si vuole crescere, c'è bisogno di serate così". Prima sfida con Conte: "Allenatore top, come uomo non lo conosco".
Spazio anche all'altra metà di Torino, con il seguente titolo in taglio basso: "Toro, o ti sgretoli o ne esci più forte". Il tecnico Baroni: "Meritiamo 4 o 5 in pagella? Io non ragiono così". Altra strigliata a Ngonge: "Aveva la pubalgia, ma ora dia di più".
Editoriale di Luca Calamai
