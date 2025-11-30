Super-sfida all'Olimpico, c'è Roma-Napoli. Il Mattino apre: "Assalto alla vetta"
Big match oggi all'Olimpico. La Roma di Gian Piero Gasperini, scavalcata ieri sera dal Milan, scenderà in campo davanti al pubblico amico per sfidare il Napoli di Antonio Conte. Una gara che vale la vetta del campionato fra i giallorossi e gli azzurri campioni d'Italia. Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna de Il Mattino: "Assalto alla vetta".
