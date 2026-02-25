Tocca a Spalletti, Tuttosport in prima pagina: "Ricordatevi che siete la Juve"
In occasione della prima pagina di oggi, Tuttosport propone il seguente come titolo principale: "Ricordatevi che siete la Juve". Stasera col Galatasaray 3 gol da rimontare. Caccia a un'impresa riuscita poche volte nella storia per accedere agli ottavi. Spalletti vara il 4-3-3 con McKennie terzino sinistro: "E' un momento difficile, con i tifosi possiamo farcela". Per Vlahovic pronto un contratto alla Yildiz.
Si parla anche dell'altra metà di Torino, con il titolo presente in taglio alto: "Società, stadio, squadra: Cairo adesso è all'angolo". Toro: gli imbarazzi del presidente alla presentazione di D'Aversa. Il patron: "Vendere? ho dato la disponibilità, ma non ho ricevuto offerte". Il nuovo tecnico: "Tutti devono comportarsi da professionisti: se qualcuno non ci arriverà da solo, lo imporrò".
