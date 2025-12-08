Crociati a Pisa. La Gazzetta di Parma in prima pagina: "Rebus difesa per Cuesta"

La Gazzetta di Parma oggi in edicola in prima pagina si concentra sul calcio e sul Parma, protagonista di uno dei tre posticipi della quattordicesima giornata. I crociati infatti oggi pomeriggio saranno ospiti del Pisa all'Arena-Garibaldi, dove il calcio d'inizio è stato fissato alle 15. Una gara delicatissima per il Parma, chiamato al riscatto dopo la sconfitta interna subita contro l'Udinese nell'ultimo turno.

Il tecnico Carlos Cuesta dovrà risolvere il rebus difesa ma ha chiesto tanta grinta ai suoi per ritornare a raccogliere un risultato positivo. Il Parma infatti sconta la squalifica di Troilo ma anche l'infortunio di Ndiaye, che si somma a quelli di Circati e di Suzuki. La linea difensiva in ogni caso dovrebbe essere guidata da Delprato e Valenti, con Valeri a sinistra e Britschgi a destra e Guaita nel ruolo di portiere.

In mezzo al campo Keita, supportato da Bernabé e Sorensen come mezzali. Il grande ballottaggio invece è sulla trequarti, dove Ondreijka è leggermente favorito su Estevez. Nessun dubbio invece per quanto riguarda la coppia offensiva, dato che Cuesta si affiderà a Pellegrino e Cutrone. Proprio Pellegrino, con una doppietta rifilata al Verona, è risultato decisivo per l'ultima vittoria ottenuta dal Parma in Serie A in occasione della dodicesima giornata.