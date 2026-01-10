Torna in campo l'Atalanta, L'Eco di Bergamo apre: "A caccia del tris di vittorie"
Tra le varie tematiche proposte in prima pagina, come spesso accade, L'Eco di Bergamo ha anche quella calcistica. Il titolo presente oggi, e nello specifico in taglio alto, è quello riportato di seguito: "L'Atalanta a caccia del tris". Nerazzurri in campo contro il Torino e vogliosi di dare seguito alle vittorie contro Roma e Bologna.
Giorni caldi per la Dea, sul mercato oltre che sul campo. Il club bergamasco sta infatti per chiudere un'operazione in entrata e una in uscita, ovvero l'ingaggio di Giovane dall'Atalanta e la partenza di Brescianini verso la Fiorentina.
