Torna la Serie A, Il Gazzettino: "Inter show, sprofonda la Viola. Risorge l'Hellas"

Si parla anche di calcio oggi in prima pagina su Il Gazzettino, con il seguente titolo in taglio alto di cui la prima parte recita: "Inter show, 4 gol per scalare la vetta". Grande prova di forza dei nerazzurri, contro il rampante Como targato Fabregas. Lautaro apre la goleada e poi segnano Thuram, Calhanoglu e Carlos Augusto.

La seconda e ultima parte del titolo riguarda le altre due sfide andate in scena ieri: "Sprofonda la Viola, risorge l'Hellas". Fiorentina battuta 3-1 a Reggio Emilia dal Sassuolo e ora ultima da sola, visto che il Verona in serata ha superato per 3-1 l'Atalanta.