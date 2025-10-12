Tris degli azzurri, battuta l'Estonia. L'Arena in taglio alto: "Un passo verso i playoff"
TUTTO mercato WEB
Vittoria esterna per l'Italia. La Nazionale di Gennaro Gattuso si è imposta per 3-1 a Tallinn contro l'Estonia compiendo un passo avanti verso il secondo posto. I playoff infatti sono l'unica via per qualificarsi al prossimo Mondiale in quanto la Norvegia ha superato agevolmente Israele per 5-0. Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de L'Arena: "Tris degli azzurri, battuta l'Estonia. Un passo verso i playoff".
Altre notizie Rassegna stampa
Editoriale di Luca Calamai Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Le più lette
1 Haaland ci condanna ai play off. Con Israele una vittoria che non da gioia. Allarme Kean, applausi per Pio. Tutto il calcio italiano deve dare una mano a Gattuso sperando che spunti una stellina
Primo piano
Daniele Di Donato: "Ascoli, Tomei valore aggiunto. Il derby con la Sambenedettese sarà uno spettacolo"
Serie A
Kean, prima il sesto gol nelle ultime 4 gare poi il dolore alla caviglia: verso il forfait con Israele
Serie B
Serie C
Rimini, D’Alesio: "Con i ragazzi e il lavoro, non il contrario. Stiamo ritrovando ordine e identità"
Calcio femminile