Troppi infortuni nelle Nazionali, Il Mattino apre: "La Fifa deve risarcire il Napoli"
"Troppi infortuni nelle Nazionali, la Fifa deve risarcire il Napoli": questo è uno dei titoli presenti oggi in prima pagina su Il Mattino che, come al solito, riserva uno spazio importante alle tematiche calcistiche. Al centro, ovviamente, le vicende della formazione partenopea: nel bene e, come in questo caso parlando di problematiche fisiche dei suoi giocatori, nel male.
De Laurentiis lancia l'allarme infermerie: i giocatori tornano sfasciati. Il riferimento è a cosa accade di solito dopo la fine delle soste per le Nazionali: quella in corso non ha fatto eccezione, visto che Anguissa si è infortunato gravemente.
