Una nuova Juventus, La Gazzetta dello Sport titola: "Alisson con Spalletti"

Il mercato estivo si scalda, con alcune big della Serie A in preda alle analisi delle prime necessità da aggiungere alle proprie rose. Con la conferma dell'allenatore di Certaldo sulla panchina della Juventus, ad esempio, il primo nome da ingaggiare è quello di un portiere di assoluto livello: "Alisson con Spalletti", suggerisce La Gazzetta dello Sport in prima pagina. Sarebbe arrivato già il "sì" del portiere brasiliano del Liverpool a trasferirsi in bianconero la prossima stagione, per dare vita ad una nuova squadra.

"Goretzka, scatto Milan". Anche Max Allegri e il Diavolo ponderano le mosse da attuare per potenziare il gruppo e ripartire preparati in Champions League. Il centrocampista tedesco, in scadenza e in uscita dal Bayern Monaco al termine della stagione, deve una risposta al club rossonero: offerti 5 milioni per 3 anni di contratto.

"Calha deve restare". Erano state settimane pesanti di recente quelle attorno al regista turco dell'Inter, con svariate voci a stabilire un possibile addio al termine della stagione. Invece Cristian Chivu si sarebbe convinto a trattenere l'ex Milan in nerazzurro e ora si pensa al rinnovo.

"Bologna e Fiorentina, niente paura con le inglesi". I quarti d'andata di Champions League si sono conclusi ieri sera, quelli di Europa e Conference League andranno in scena oggi, rispettivamente contro Aston Villa e Crystal Palace per sognare di approdare in semifinale.