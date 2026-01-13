Vetta della classifica a -4. Tuttosport in prima pagina: "Juve, come fai a non crederci?"

"Juve, come fai a non crederci?". Titola così in prima pagina il quotidiano Tuttosport, che si concentra sulla Juventus e sulla vittoria conquistata ai danni della Cremonese. Un 5-0 nettissimo quello maturato all'Allianz Stadium, che ha permesso ai bianconeri di agganciare Roma e Napoli a quota 39. La Juventus adesso si gode un ottimo terzo posto e vede più vicina la testa della classifica, visto che l'Inter è soltanto a -4 pur avendo una gara ancora da giocare. Il sogno Scudetto, quindi, è ancora vivo per la Vecchia Signora.

TORINO - In primo piano anche la Coppa Italia, che questa sera coinvolgerà il Torino. I granata infatti alle 21 se la vedranno contro la Roma nell'incontro valido per gli ottavi di finale, il terzo di questa stagione in coppa per il Toro. La formazione di Marco Baroni, dopo i successi su Modena e PIsa, punta ad un nuovo passaggio del turno: in caso di qualificazione, per Roma o Torino ai quarti ci sarà l'Inter.

GENOA - In prima pagina spazio anche al Genoa, altra protagonista dei posticipi del lunedì. Il Grifone si è imposto con un netto 3-0 sul Cagliari, punito dalle reti di Colombo, Frendrup e Ostigard. Un bottino pieno fondamentale ai fini della salvezza per la formazione di Daniele De Rossi, ora a +5 rispetto al terzultimo posto.