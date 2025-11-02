"Vince la Juve di Spalletti. Il portiere salva il Napoli", il titolo in taglio alto de La Repubblica
"Vince la Juve di Spalletti. Il portiere salva il Napoli". Questo il titolo in taglio alto di prima pagina dell'edizione odierna de La Repubblica. Il quotidiano fa il punto della situazione del sabato di Serie A. La Juventus ha superato 2-1 la Cremonese allo "Zini" nel debutto sulla panchina bianconera di Luciano Spalletti. Il Napoli invece ha impattato contro il Como con Milinkovic-Savic che ha parato un calcio di rigore.
