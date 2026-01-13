Vista Scudetto. Il Corriere dello Sport in prima pagina sui bianconeri: "Tanta Juve"

"Tanta Juve". Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che celebra il successo conquistato dalla Juventus ai danni della Cremonese. Una vittoria netta quella dei bianconeri, passati per 5-0 all'Allianz Stadium. La Juve è stata trascinata dalle reti di Bremer, David, Yildiz e McKennie, sfruttando anche un autogol di Terracciano. 24 punti in undici giornate per la Vecchia Signora, volata a quota 39 insieme a Roma e Napoli e ora a -4 dall'Inter: il sogno Scudetto, quindi, rimane vivo.

ROMA - In primo piano anche il mercato della Roma, che ha regalato nuovi rinforzi al tecnico Gasperini. I giallorossi infatti hanno chiuso con il Marsiglia per Robinio Vaz, attaccante classe 2007 che si trasferirà in Italia per 25 milioni di euro. La Roma poi, dopo il defilamento di Raspadori, non molla la presa per Malen. C'è anche il campo per i capitolini, oggi impegnati in Coppa Italia contro il Torino.

LAZIO - Anche la Lazio, che ha già piazzato i colpi Taylor e Ratkov, punta molto sul mercato. I biancocelesti infatti sono in lotta con il Bournemouth per Alex Toth, centrocampista ungherese in forza al Ferencvaros. In salita invece la pista che porta a Jurrien Timber mentre un nodo da sciogliere sul fronte uscite è quello di Nuno Tavares.