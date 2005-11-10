161 milioni contro 105,5: Milan-Inter è stata anche una sfida a tre zeri sul mercato

Milan e Inter sono pronte a scendere in campo a San Siro. Due squadre rinnovate in modo diverso in estate, con entrambe le società che hanno comunque messo mano al portafogli per consegnare a Ruben Amorim e Cristian Chivu rose all'altezza per sostenere tre competizioni. Entrambe presentano lacune strutturali in certe zone, nonostante due mercati da oltre 100 milioni di euro spesi.

Il Milan si prende lo scettro, almeno quello del colpo più costoso: 74 milioni di euro girati al PSG per acquistare il cartellino di Gonçalo Ramos. Se a questi si aggiungono i soldi mandati alla Lazio per Mario Gila, ecco che la cifra supera i 100 milioni di euro. A fronte di 161 milioni spesi, in cassa ne sono entrati 90,5 per un saldo netto negativo di -70,5 milioni di euro.

Per l'Inter le spese principali hanno riguardato i cartellini di Curtis Jones e Djed Spence, ma pure la recompra di Aleksandar Stankovic ed il riscatto di Akanji. In totale la società nerazzurra ha sborsato 105,5 milioni di euro a fronte di 40 incassati, per un saldo netto negativo di -65,5 milioni di euro.

MILAN

ARRIVI Ramos (a, Psg), Gila (d, Lazio), F. Terracciano (d, Cremonese, fp), Musah (c, Atalanta, fp), Bondo (c, Cremonese, fp), Comotto (c, Spezia, fp), Cisse (c, Catanzaro, fp), Chukwueze (c, Fulham, fp), Camarda (a, Lecce), Guernier (a, Birmingham), Diawara(d, Troyes), Diego Moreira (c, Strasburgo), Hutchinson (a, Nottingham)

PARTENZE Fullkrug (a, West Ham, fp), Athekame (d, Lione, p), Odogu (d, Tolosa, p), Nkunku (a, Lipsia, p), Ricci (c, Como, p), Leao (a, Galatasaray), Gimenez (a, Porto, p), Fofana (c, Siviglia, p)

ENTRATE +90,5 USCITE -161 SALDO -70,5

INTER

ARRIVI Jones (c, Liverpool), Spence (d, Tottenham) Stankovic (c, Bruges, recompra), Stones (d, Manchester City), Provedel (p, Lazio), Pavard (d, Marsiglia, fp), Akanji (d, Manchester City, riscatto)

PARTENZE Dumfries (d, Real Madrid), Cocchi (d, Padova, p), Sommer (p, Bruges, fc), De Vrij (d, Panathinaikos, fc), Acerbi (d, fc), Darmian (d, fc), Frattesi (c, Lazio, p), Maye (d, Monza, p), Asllani (c, Al Jazira), Topalovic (c, Carrarese), Kamaté (c, Atletico Madrid), Zouin (a, Parma)

ENTRATE +40 USCITE -105,5 SALDO -65,5