Zamorano: "Thuram da buono a buonissimo senza Lautaro. Milan? Ai miei tempi c'era Maldini..."

Ivan Zamorano, storico attaccante dell'Inter, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per presentare la super sfida di questa sera a San Siro. Dai ricordi dei suoi derby all'attualità, ecco un estratto delle dichiarazioni del bomber cileno.

Il pensiero di Zamorano

"Rispetto all’anno scorso la squa­dra è effet­ti­va­mente più offen­siva: ha il miglior attacco, ma subi­sce anche qual­che gol di troppo. Quando decidi di aggre­dire in maniera così intensa, però, è nor­male con­ce­dere qual­cosa in alcuni momenti della par­tita. Eppure, nelle ultime par­tite ho ini­ziato a vedere qual­cosa di diverso... La squa­dra è sem­pre più solida. Ad esem­pio, mi ha molto col­pito la vit­to­ria con la Fio­ren­tina", ha spiegato Zamorano sulla sua Inter.

Poi, un commento sulla crescita di Marcus Thuram in attacco: "In assenza di Lau­taro, Thu­ram si è tra­sfor­mato: era buono, ora è buo­nis­simo... È il gio­ca­tore che ha preso in mano la ban­diera dell’attacco e qui torno sem­pre alla Fio­ren­tina: dal suo cal­cio, dalla sua voglia, dal suo tem­pe­ra­mento è nato tutto. Anche per lui, l’inter non sof­frirà dell’assenza di Lau­taro nean­che in una par­tita così spe­ciale".

Infine, due battute sul nuovo Milan di Ruben Amorim: "Al di là dell’ultima scon­fitta, c’è un po’ più di entu­sia­smo e un’idea di gioco un po’ più chiara e corag­giosa. Ma nel derby di Milano non conta mai chi è favo­rito, a ini­zio par­tita si azzera tutto. E poi saranno pure bravi i gio­ca­tori di que­sto Milan, ma ai miei tempi io gio­cavo con­tro Mal­dini: vi assi­curo che con Paolo era duris­sima...".