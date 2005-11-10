Roma a Udine con Manchester sullo sfondo: le ultimissime di formazione

La Roma torna in campo oggi al Bluenergy Stadium per affrontare l’Udinese, dopo il successo per 4-2 contro il Cagliari nel turno infrasettimanale. I giallorossi cercano altri punti preziosi per rimanere in scia di Lazio e Inter, attualmente in vetta alla classifica, e proseguire il proprio cammino in campionato.

Roma a Udine con Manchester sullo sfondo

Lo scoglio principale sarà quello di non avere già la testa a Manchester. Martedì 3 novembre, infatti, la squadra di Gian Piero Gasperini farà visita allo United nella magnifica cornice di Old Trafford, per una sfida delicata nella fase a campionato di Champions League. Un appuntamento importante, ma che non sembra poter distrarre troppo i giallorossi. In questa stagione, la Roma ha dimostrato più volte di non sottovalutare gli impegni di Serie A, confermandosi protagonista anche quando la Champions si è inserita nel calendario.

Roma, Ghilardi insidia Mancini e Mora si fa spazio: le ultime di formazione

Qualche rotazione, tuttavia, potrebbe esserci. Gasperini ha abituato tutti a diversi cambi di formazione nelle ultime settimane, potendo contare su un gruppo che ha dimostrato di mantenere alto il rendimento anche con interpreti diversi. A Udine potrebbe trovare spazio Ghilardi, apparso in grande condizione contro il Cagliari e pronto a insidiare un Mancini ancora lontano dalla miglior versione di sé. Occhi anche su Rodrigo Mora: dopo il primo gol all’Olimpico, il portoghese vuole una maglia da titolare e si candida per affiancare Soulé sulla trequarti.