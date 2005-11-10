Bologna-Monza, i convocati di Juric. Ancora fuori Folorunsho
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Gaetano Mocciaro
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Oggi alle 21:15Serie A
autore Gaetano Mocciaro
30.10.2026 21:15Serie A
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Ivan Juric, tecnico del Monza, ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Bologna. Ancora fuori Folorunsho, così come sonom assenti Pessina e Ziolkowski.
I CONVOCATI DEL MONZA
PORTIERI: Tornqvist, Thiam
DIFENSORI: Goglichidze, Lucchesi, Antov, Mangas, Birindelli, Bakoune, Kouadio
CENTROCAMPISTI: Foe Ondoa, Ankinsanmiro, Colombo, Ciurria, Touré. Colpani, Mout
ATTACCANTI: Varela, Cutrone, Forson, Ngnge, Zeballos, Robinson, Mota
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