Udinese, Runjaic: "Non positivo quando non concretizzi le occasioni. Dietro giocheremo a 3"

Il tecnico dell'Udinese Kosta Runjaic ha parlato in conferenza stampa del problema del gol: "Sicuramente non è positivo e non è bello quando non si riescono a concretizzare le occasioni, non stiamo segnando però anche con il Parma abbiamo avuto delle occasioni, così come contro il Torino o il Cagliari. La situazione la conosciamo, è importante però anche restare compatti, sappiamo la situazone e i risultati, stiamo lavorando sodo. Per quanto riguarda Davis e Zaniolo ovviamente sono i nostri giocatori chiave, la situazione solita però non è quella attuale, sono giocatori insostituibili ma non sono al 100% della forma. Possono con la loro qualità farci vincere le partite ed è positivo averli a disposizione, penso si sia visto già contro il Parma quanto possono essere importanti per noi. E' positivo averli a disposizione e per quanto riguarda Chakvetadze è un giocatore molto duttile, può fare il trequartista, la mezzala, si muove molto, è bravo a ricevere palla. Anche io lo sto conoscendo al meglio visto che ha saltato la preparazione, abbiamo dovuto schierarlo lì anche perché Piotrowski non ha ancora i novanta minuti. Ci sono altri ragazzi anche che possono giocare lì. Rispetto a Parma cambieremo qualcosina ma non molto, fino alla sosta abbiamo due gare decisive con Roma e Venezia dove dobbiamo mostrare le nostre qualità".

La difesa sarà riconfermata? La Roma tende a crescere nei finali mentre voi spesso calate, avete pensato ad accorgimenti?

"Giocheremo a 3 dietro e conosciamo i numeri degli avversari, così come i nostri. E' importante approcciare bene la gara e finirla anche bene. E' un elemento sul quale veniamo ovviamente giudicati. Abbiamo concesso subito un gol al Milan mettendo la gara subito in salita, dobbiamo riuscire a mantenere lo stesso livello per tutti e novanta i minuti cercando di mettere in difficoltà la Roma".

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