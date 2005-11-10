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Spence dopo l'esordio con l'Inter a San Siro: "Ho aspettato due lunghi mesi..."

Ivan Cardia
autore
Ivan Cardia
Oggi alle 00:18Serie A
11.10.2026 00:18Serie A
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

“Ho aspettato due lunghi mesi per questo momento”. Dopo il suo esordio con l’Inter a San Siro, Djed Spence esprime la sua gioia anche via Instagram: ”Un onore per fare il mio debutto a San Siro stasera e grazie mille per l’accoglienza che mi ha dato i brividi.

Sono pronto a dare il mio cuore e la mia anima, non vedo l'ora di tornare là fuori di nuovo! Forza Inter”

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