Spence dopo l'esordio con l'Inter a San Siro: "Ho aspettato due lunghi mesi..."
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Ivan Cardia
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11.10.2026 00:18Serie A
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“Ho aspettato due lunghi mesi per questo momento”. Dopo il suo esordio con l’Inter a San Siro, Djed Spence esprime la sua gioia anche via Instagram: ”Un onore per fare il mio debutto a San Siro stasera e grazie mille per l’accoglienza che mi ha dato i brividi.
Sono pronto a dare il mio cuore e la mia anima, non vedo l'ora di tornare là fuori di nuovo! Forza Inter”
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