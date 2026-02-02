Chivu tenta l’allungo su Allegri e va +8. La Gazzetta dello Sport titola: "Scappa Inter”

Tanti i temi trattati in prima pagina da La Gazzetta dello Sport a partire dalla vittoria dell’Inter, che batte a domicilio la Cremonese e si regala 48 ore di mini fuga da un Milan momentaneamente a -8. Allo Zini decidono un gol per tempo realizzato dai due uomini più in forma di Cristian Chivu: capitan Lautaro Martinez e Piotr Zielinski.

Nel posticipo una grande Juventus ha battuto con un netto 1-4 il Parma, con le reti firmate dalla doppietta di Bremer, dal solito McKennie e dal punto esclamativo di Jonathan David. Ieri ritorno alla vittoria dopo quattro ko di fila anche per il Torino, che ha fatto suo il lunch match contro il Lecce allontanandosi dalla zona retrocessione. È 0-0, invece, tra Como e Atalanta nonostante la superiorità numerica dei lariani dal 8’ e un rigore fallito in pieno extra time da Nico Paz, che si è lasciato andare ad un irrefrenabile pianto per il terzo errore consecutivo dal dischetto.

Tanto spazio anche al mercato, che sta vivendo gli ultimi botti prima della fine in programma questa sera alle 20:00. In casa Milan si è inceppato l’affare Mateta perché non convincono del tutto le condizioni fisiche del giocatore. L’Atalanta ha salutato Lookman, ieri arrivato a Madrid per firmare con l’Atletico. La Roma ha preso Bryan Zaragoza, il Napoli Alisson Santos e la Fiorentina Daniele Rugani. La Juventus ci proverà in queste ultime ore per Kolo Muani.