In occasione della terza edizione del premio organizzato a Tolentino, il noto procuratore Silvio Pagliari ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Tra i suoi assistiti anche Mario Mitaj, terzino del Genoa, del quale ha parlato così: "Ha iniziato in sordina perché viene da un campionato diverso, però nelle ultime apparizioni si è visto il vero Mitaj. È un giocatore importante, forte, già internazionale. Anche con l'Albania ha disputato grandi partite. Penso che possa essere protagonista nel girone di ritorno”.

La Fiorentina continua a deludere. È stato sopravvalutato il mercato di Paratici?

“No, non è questo. Secondo me hanno cambiato tantissimi calciatori, con tante lingue diverse, e fanno fatica ad assemblare il tutto. I giocatori sono forti, non è che si siano dimenticati come si gioca a calcio. Il calcio non è Subbuteo, non puoi mettere i giocatori a tuo piacimento. Ci sono tanti nuovi arrivati, lingue e abitudini differenti. Chi arriva dall'estero nei primi mesi fa fatica e credo che la Fiorentina stia pagando proprio questo”.

Che giudizio dà sul lavoro di Alvini e Tomei?

“Alvini è sempre stato bravo ad allenare. Adesso ha trovato un'alchimia con il direttore sportivo, parlano lo stesso linguaggio e gli vengono presi giocatori su misura. Tomei invece è la vera sorpresa. Ha sempre fatto il secondo e ad Ascoli sta facendo un miracolo. Conosco bene quella piazza, essendo marchigiano: è molto esigente, ma spettacolare, con un pubblico da Serie A. Sta mostrando qualcosa di bello per il calcio italiano”.