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Il sorriso eterno di Franco Rotella, l'ala che non smetteva mai di correre

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Redazione TMW
Oggi alle 09:47Nato Oggi...
autore Redazione TMW
16.11.2026 09:47Nato Oggi...
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Sessant’anni fa nasceva Franco Rotella, il cuore sulla fascia, dall’amato Genoa all’Atalanta di Mondonico Oggi l’indimenticato esterno genovese avrebbe compiuto 60 anni.

Ci sono calciatori che non hanno bisogno di alzare trofei internazionali per restare scolpiti nella memoria collettiva di una tifoseria, basta la corsa inesauribile, il sudore lasciato sulla linea laterale e quell’attaccamento viscerale alla maglia che oggi sembra appartenere a un’altra epoca.
Franco Rotella era esattamente questo. Nato nel quartiere genovese di Quezzi il 16 novembre 1966, oggi avrebbe tagliato il traguardo dei sessant’anni. Un anniversario che riavvolge il nastro dei ricordi e riporta alla mente il sorriso genuino di un ragazzo che aveva trasformato il sogno di bambino in una solida carriera tra Serie A e Serie B.

Il ragazzo di Quezzi e il battesimo in rossoblù

Il destino calcistico di Rotella nasce all’ombra della Lanterna. Dopo i primi calci nel Baiardo, a dodici anni varca i cancelli del settore giovanile del Genoa. Il talento e la rapidità non passano inosservati, a soli diciassette anni arriva l’esordio in Serie A con la maglia del Grifone. È l’inizio di un legame indissolubile. Dopo una parentesi in prestito alla SPAL per farsi le ossa, Franco torna a casa e diventa uno dei protagonisti della cavalcata culminata con la promozione in Serie A nella stagione 1988-1989. Con i rossoblù mette insieme 75 presenze e 4 reti, guadagnandosi l’affetto incondizionato della Gradinata Nord che in lui vedeva uno di famiglia.

Da Pisa a Bergamo, l’uomo delle promozioni

Ala destra classica, capace all’occorrenza di arretrare il raggio d’azione sulla linea dei centrocampisti, Rotella era il prototipo dell’esterno affidabile, quello che ogni allenatore vorrebbe avere in rosa per garantire equilibrio e spinta. Dopo una tappa alla Triestina, trova la sua dimensione ideale a Pisa, tre campionati cadetti giocati ad altissima intensità, con 105 gettoni e 7 gol all’attivo, diventando un punto di riferimento all’Arena Garibaldi.
La maturità calcistica lo porta poi a Bergamo, nel 1994. Sotto la guida di un maestro come Emiliano Mondonico, Rotella contribuisce con la sua esperienza e la sua duttilità all’immediato ritorno dell’Atalanta in massima serie. Prima di appendere gli scarpini al chiodo, c’è ancora spazio per l’entusiasmo nelle categorie minori, indossando le maglie di Imperia e Cecina con lo stesso spirito degli esordi.
Il ricordo eterno

Chiusa l’esperienza sul rettangolo verde, Franco non aveva mai reciso il cordone ombelicale con il pallone, dedicandosi con passione ai settori giovanili e diventando un volto familiare e apprezzato nei salotti televisivi sportivi della sua Genova. Poi, la partita più difficile. Quel melanoma scoperto nel 2006 e affrontato con la stessa grinta con cui aggrediva la fascia destra, fino al triste epilogo del 20 aprile 2009, a soli 42 anni.
A distanza di diciassette anni dalla sua scomparsa, il vuoto lasciato da Rotella resta colmato dall’affetto della sua gente. La targa commemorativa inaugurata nel luglio 2024 nella sua Quezzi ne è la testimonianza più autentica, perché i gol e le promozioni restano negli almanacchi, ma gli uomini veri restano per sempre nel cuore dei tifosi.

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