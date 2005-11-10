Nations League, 5 reti all'Olanda e primo posto: Germania ai quarti, la Grecia finisce terza
Michele Pavese
Missione compiuta per la Germania, ma il risultato di stasera va oltre le più rosee aspettative per la squadra di Klopp, che asfalta l'Olanda di Xavi con un perentorio 5-0: grande protagonista Florian Wirtz, autore di una doppietta. Tedeschi e Oranje volano ai quarti di Nations League, nulla da fare per la Grecia, che chiude a 11 insieme alle rivali ma è penalizzata dalla differenza reti (e dalla sconfitta di qualche giorno fa per 7-0 contro l'Olanda). Nella Lega B Slovenia agli spareggi, crolla la Scozia in Svizzera.
NATIONS LEAGUE, tutti i risultati
LEGA A
Germania - Olanda 5-0: 41' Scherhant, 60' e 71' Wirtz, 65' Schlotterbeck, 77' Gruda
Grecia - Serbia 1-0: 69' Masouras
LEGA B
Macedonia del Nord - Slovenia 0-1: 29' e 91' Sturm, 66' Zec
Svizzera - Scozia 4-0: 22' aut. Ferguson, 47' Boteli, 51' Sanches, 89' Amdouni
LEGA D
Gibilterra - Malta 1-1: 19' Shaw (M), 81' Richards (G)
Già disputate
LEGA C
Faeroerne - Moldavia 1-0: 24' Samuelsen
Kazakistan - Slovacchia 2-2: 29' Chesnokov (K), 56' Bozenik (S), 65' Vorogovskiy (K), 95' Kapralik (S)
Estonia - Bulgaria 2-1: 8' Kristal (E), 45' +1 Kovachev (B) 60' Palumets (E)
Islanda - Lussemburgo 3-0: 25' Willumsson, 37' rig. Gudjohnsen, 50' Ellertson
LEGA D
Lituania - Liechtenstein 2-1: 16' Jankauskas, 50' rig. Ruzgis, 60' Sele (LIE)