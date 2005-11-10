Il rendimento degli attaccanti e le possibili strategie per il mercato di gennaio sono stati tra i temi affrontati da Claudio Fenucci, amministratore delegato del Bologna, intervenuto in esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine del 'Premio Città di Tolentino'. Il dirigente rossoblù ha fatto il punto sulle difficoltà di Artem Dovbyk, soffermandosi anche sul contributo di Roberto Piccoli e sulle prestazioni di Odgaard.

Fenucci sulle difficoltà di Dovbyk e il mercato di gennaio

Dovbyk sta facendo fatica, poi c'è Piccoli. Pensate di andare sul mercato degli attaccanti?

“Dovbyk ha un problema più mentale che fisico, deve sbloccarsi. Ha recuperato la piena funzionalità del flessore operato, ormai da tempo. Aveva un deficit di forza, colmato col lavoro. Il ragazzo deve ritrovare un po' di fiducia in se stesso, nel gioco e anche nei contrasti. Per adesso stiamo aspettando, speriamo che riesca a darci il suo contributo, poi a gennaio vedremo”.

Piccoli, Odgaard e la concorrenza nell'attacco del Bologna

Cosa vi aspettate da Piccoli?

“Sta facendo bene, sta facendo quello che il mister chiede al nostro attaccante di riferimento. Ha avuto qualche problema fisico che ha rallentato le sue performance con noi, poi è entrato Odgaard che ha fatto tre partite di alto livello. Ci sarà un po' di competizione là davanti, perché c'è anche Dovbyk”.