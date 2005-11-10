Nations League, i verdetti in attesa delle sfide di domani: Turchia in B, 7 squadre ai quarti
Michele Pavese
La Nations League ha emesso stasera quasi tutti gli ultimi verdetti. Vediamo nel dettagli la situazione delle quattro leghe.
LEGA A
Ai quarti di finale sono già qualificate sette squadre: Francia, Belgio, Germania, Olanda, Inghilterra, Spagna e Portogallo. Per l'ultimo posto disponibile sarà determinante la sfida di domani tra Danimarca e Norvegia, un vero e proprio spareggio. Retrocesse Repubblica Ceca e Turchia, agli spareggi Galles e Serbia.
Lega B
Svizzera, Austria e Svezia hanno centrato la promozione, l'ultimo posto se lo giocano una tra Irlanda del Nord e Ungheria. Ancora aperta la lotta per i posti playoff/playout, già retrocessa invece la Macedonia del Nord.
Lega C e Lega D
Promossi Albania, Montenegro, Slovacchia e Islanda. Per i playoff c'è ancora da lottare, mentre non ci sono retrocessioni né promozioni dalla Lega D: dalla prossima edizione saranno accorpate.