La Nations League ha emesso stasera quasi tutti gli ultimi verdetti. Vediamo nel dettagli la situazione delle quattro leghe.

LEGA A

Ai quarti di finale sono già qualificate sette squadre: Francia, Belgio, Germania, Olanda, Inghilterra, Spagna e Portogallo. Per l'ultimo posto disponibile sarà determinante la sfida di domani tra Danimarca e Norvegia, un vero e proprio spareggio. Retrocesse Repubblica Ceca e Turchia, agli spareggi Galles e Serbia.

Lega B

Svizzera, Austria e Svezia hanno centrato la promozione, l'ultimo posto se lo giocano una tra Irlanda del Nord e Ungheria. Ancora aperta la lotta per i posti playoff/playout, già retrocessa invece la Macedonia del Nord.

Lega C e Lega D

Promossi Albania, Montenegro, Slovacchia e Islanda. Per i playoff c'è ancora da lottare, mentre non ci sono retrocessioni né promozioni dalla Lega D: dalla prossima edizione saranno accorpate.