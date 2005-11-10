Ascoli, Tomei: "Grande orgoglio essere arrivati qui ripartendo da zero. C'è identità"

Il tecnico dell'Ascoli Francesco Tomei, premiato nel corso del Gran Galà del Calcio ad Arezzo, ha parlato della splendida promozione di un anno fa e dell'ottimo avvio nell'attuale campionato: “Se mi avessero detto un anno fa che avrei conquistato la promozione e sarei stato terzo in Serie B avrei risposto che stavano male fondamentalmente. Al di là dell'ironia è motivo di grande orgoglio, siamo partiti da zero ricostruendo tutto sulle macerie. Uno mette sempre il massimo, spera nel massimo, ma ci sono stati risultati che ci hanno riempito d'orgoglio, dato soddisfazione soprattutto per la nostra gente e il nostro popolo perché Ascoli è molto legata al calcio. Renderli felici e aver creato questa bellissima atmosfera”.

Sull'identità della squadra

“Penso che abbiamo una nostra identità ed è giusto sia così, che poi non è vincente, ma solo un'identità. Tutto noi amiamo fare questo tipo di lavoro e la piazza ha imparato ad apprezzare questa cosa, si sentono partecipi e quando si creano queste alchimie è giusto continuare su questa strada, sicuramente manterremo questa identità che ci sta dando grandi soddisfazioni lavorative”.