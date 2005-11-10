In occasione della terza edizione del premio organizzato a Tolentino, che quest'anno vedrà protagonista l'amministratore delegato del Bologna Claudio Fenucci, il noto procuratore Silvio Pagliari ha rilasciato un'intervista esclusiva ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com. Tanti i temi affrontati, dalla lotta Scudetto al rendimento delle big, passando per gli allenatori e il prossimo mercato di gennaio.

Pagliari sulla Serie A: dalla lotta Scudetto alle difficoltà del Napoli

Quanto è orgoglioso di organizzare ancora una volta questo premio a Tolentino?

“Siamo contenti perché è un'iniziativa nata con il Comune di Tolentino, con la collaborazione dell'Università di Macerata, che si sta sempre più espandendo. È anche un modo per regalare non soltanto alla città di Tolentino, ma a tutta la provincia e alla regione, personaggi importanti che magari avrebbero fatto fatica a venire qui”.



Che campionato di Serie A stiamo vedendo?

“Un campionato avvincente, perché fino alla fine non si capisce chi vincerà e chi retrocederà. Le differenze tra le grandi e le piccole si stanno assottigliando. Ci sono sette-otto squadre che possono puntare allo Scudetto, soprattutto le prime tre-quattro. È un campionato sempre più bello. Noi siamo masochisti, parliamo sempre male del calcio italiano, ma chi gira l'Europa come me sa che siamo, se non il primo, sicuramente il secondo campionato a livello europeo”.

La Roma può essere l'anti-Inter, soprattutto con un grande esterno a gennaio?

“È già una grande antagonista dell'Inter, perché è una squadra che lavora ormai da due anni con lo stesso allenatore. Parliamo sicuramente di uno dei più grandi tecnici degli ultimi vent'anni nel calcio italiano. È stato un innovatore: prima si giocava sempre di reparto, adesso giocano tutti uno contro uno. Penso che la Roma possa essere un'antagonista”.

Il Napoli di Allegri sta deludendo le aspettative. Si aspettava una continuità maggiore rispetto al lavoro di Conte?

“No, non è riuscito a incidere. Ho visto la sua squadra a Genova, ci sono troppi giocatori sottotono. Non mi sembra che ci sia una grande empatia tra lo staff tecnico e i calciatori, perlomeno fino adesso. Ci aspettiamo tutti di rivedere il Napoli di Antonio Conte, perché sarebbe un altro antagonista. Altrimenti per la Champions ci sarà una grande lotta, mentre per lo Scudetto rischia di essere una corsa a due. Mancano all'appello troppe squadre, dal Milan alla Juventus”.

Fabregas è già tra i cinque migliori allenatori al mondo?

“Due o tre anni fa dissi ai miei collaboratori di fare attenzione al Como, perché sarebbe potuto diventare l'outsider per lo Scudetto. Sicuramente Fabregas è uno dei più grandi”.

Da Fiorentina e Juventus al mercato: le valutazioni di Pagliari

Come sta andando l'avventura di Mitaj a Genova?

“Ha iniziato in sordina perché viene da un campionato diverso, però nelle ultime apparizioni si è visto il vero Mitaj. È un giocatore importante, forte, già internazionale. Anche con l'Albania ha disputato grandi partite. Penso che possa essere protagonista nel girone di ritorno”.

La Fiorentina continua a deludere. È stato sopravvalutato il mercato di Paratici?

“No, non è questo. Secondo me hanno cambiato tantissimi calciatori, con tante lingue diverse, e fanno fatica ad assemblare il tutto. I giocatori sono forti, non è che si siano dimenticati come si gioca a calcio. Il calcio non è Subbuteo, non puoi mettere i giocatori a tuo piacimento. Ci sono tanti nuovi arrivati, lingue e abitudini differenti. Chi arriva dall'estero nei primi mesi fa fatica e credo che la Fiorentina stia pagando proprio questo”.

Che giudizio dà sul lavoro di Alvini e Tomei?

“Alvini è sempre stato bravo ad allenare. Adesso ha trovato un'alchimia con il direttore sportivo, parlano lo stesso linguaggio e gli vengono presi giocatori su misura. Tomei invece è la vera sorpresa. Ha sempre fatto il secondo e ad Ascoli sta facendo un miracolo. Conosco bene quella piazza, essendo marchigiano: è molto esigente, ma spettacolare, con un pubblico da Serie A. Sta mostrando qualcosa di bello per il calcio italiano”.

La Juventus può continuare a puntare su Spalletti nonostante le difficoltà?

“Per me la Juventus ha tanti giocatori che non sono da Juventus. Bisogna capire cosa vogliamo da queste squadre. Se vogliamo tornare ai fasti di un tempo, metà della rosa non è all'altezza di quella maglia”.

Che impressione le ha fatto la Nazionale di Mancini, al di là della sconfitta contro il Belgio?

“Molto bene, perché Mancini è un grande selezionatore e un grande conoscitore di calcio. Prende giocatori forti, giovani, e ha il coraggio di buttarli dentro. Bisogna dargliene atto, sta facendo un grandissimo lavoro a prescindere dal risultato contro il Belgio. Ha ridato smalto a una situazione che era veramente difficile”.

Quale potrebbe essere il grande colpo del mercato di gennaio?

“Se dovesse arrivare uno come Endrick sarei contento, perché il calcio italiano ha bisogno di giocatori forti. Se invece devono arrivare stranieri che non fanno la differenza, allora dobbiamo cambiare registro. Vedo tante partite nelle quali tra i ventidue in campo non c'è neanche un italiano. Mettiamo regole in Serie C e Serie D, quando dovremmo intervenire anche in Serie A. A gennaio, comunque, prevedo pochi movimenti: per fare davvero la differenza servono tanti soldi e in Italia non ci sono molte squadre che possono permetterselo”.