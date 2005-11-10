Gabriele Bracaglia, difensore del Frosinone, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com in zona mista a margine del 'Gran Galà del Calcio - Rever': "Fa piacere sempre ricevere dei premi. La passata stagione abbiamo fatto qualcosa di importante, ora stiamo continuando a guadagnarci qualcosa di importante. Puntiamo a continuare così, poi vediamo come va la stagione".

A chi ti ispiri?

"Il mio idolo è sempre stato Sergio Ramos, anche perché nelle giovanili facevo spesso il centrale. E' una passione che è nata dal nulla, lo vedevo giocare e prendevo ispirazione. Ancora oggi guardo suoi vecchi video su Youtube".

Hai il sogno Nazionale?

"Sì, come tutti i ragazzi. E' un obiettivo, me lo sono posto, ma senza rincorrerlo con troppa ansia. Punto a lavorare, a far bene, partita dopo partita. Poi se arrivasse la chiamata sarei la persona più felice del mondo".