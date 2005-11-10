L'agente di Osmajic: "Offerte dalle big a gennaio? Decide il Genoa, lui è pronto"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com l'agente di Milutin Osmajic, Igor Gluscevic, nel ribadire quanto il proprio assistito si stia trovando bene al Genoa ha risposto in merito all'ipotesi che qualche grande squadra possa interessarsi a lui già nel mercato di gennaio. Ecco le sue parole.

Cosa succederà se qualche grande club dovesse chiedere di lui a gennaio?

"Il giocatore è pronto. La decisione spetta al Genoa. Un affare si considera tale quando tutte le parti coinvolte sono soddisfatte".

Si aspettava un impatto così convincente di Osmajic in Serie A?

"Non mi sorprende affatto. A dire il vero, me lo aspettavo. Era già prontissimo tre anni fa, prima ancora di trasferirsi in Inghilterra. Ai tempi del Vizela, le sue migliori prestazioni le ha offerte proprio contro Benfica, Sporting e Porto. Ha vissuto tre anni fantastici in Championship, segnando oltre 50 gol ufficiali, un bottino incredibile e impressionante in 100 presenze (nonostante ne abbia saltate 30 in tre stagioni per via di circostanze ben note). Se si osservano tutti i gol realizzati in Portogallo, in Inghilterra e con la nazionale, è chiaro che quanto sta accadendo non è affatto una sorpresa. Il suo valore era già noto in passato, ma per varie ragioni non si è concretizzato nulla; il Preston, forte di un contratto a lungo termine, chiedeva una cifra coerente con il suo valore, tra i 10 e i 15 milioni di euro".

Altre squadre italiane in estate lo hanno cercato?

"Il Verona aveva mostrato un interesse concreto, ma non è riuscito a tesserarlo a causa della mancanza di posti liberi per giocatori extracomunitari".

Il Genoa lo seguiva da molto tempo?

"Il Genoa seguiva Osmajic da molto tempo, ma in passato non era riuscito a soddisfare le richieste economiche. Anche il Sassuolo era fortemente interessato! A un certo punto, Andres Blazquez ha svolto un ottimo lavoro, trovando la soluzione ideale per rendere possibile l'operazione".