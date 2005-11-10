Pio, che muscoli. La Francia si arrende e Chivu si sfrega le mani

Fuori i muscoli. Pio Esposito non ha intenzione di smettere di stupire, e dopo essersi preso progressivamente la scena con la maglia dell'Inter, sta dimostrando di poter recitare un ruolo da protagonista anche sul palcoscenico della Nazionale. La notte di San Siro contro la Francia è l'ennesima conferma. Doppietta nella vittoria per 3-1 e una prestazione da centravanti vero. Prima il gol dell'1-1, con l'anticipo su Upamecano e la conclusione vincente alle spalle di Maignan. Poi, nella ripresa, la freddezza dagli undici metri per chiudere definitivamente i conti. Una serata da incorniciare, impreziosita anche dalla standing ovation del Meazza e da quell'esultanza mostrando i muscoli che racconta perfettamente il momento del classe 2005. Non più soltanto una promessa, ma una certezza che sta imparando a prendersi responsabilità sempre maggiori.

Nove gol in quattordici partite: numeri da predestinato

I numeri, del resto, parlano una lingua chiarissima. Con la doppietta rifilata ai francesi, Esposito sale a quota 9 reti in 14 presenze con la Nazionale, una media realizzativa impressionante per un ragazzo che ha ancora tutta la carriera davanti. Un rendimento che lo proietta in una dimensione speciale e che certifica quanto la maglia azzurra sembri esaltare le sue caratteristiche. Fisicità, capacità di attaccare la profondità, presenza in area e una maturità nelle scelte che non sempre si ritrova in un attaccante della sua età. Contro la Francia non è un caso isolato, ma la conferma di una continuità che sta trasformando Pio in uno dei profili più interessanti del panorama italiano.

Chivu osserva e sorride

Se c'è qualcuno che può guardare con particolare soddisfazione alla notte di San Siro è Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro conosce bene le qualità di Esposito e ha già dimostrato di essere disposto ad affidargli responsabilità importanti, ma ritrovarsi davanti un attaccante in questa condizione rappresenta un motivo ulteriore per sorridere. Soprattutto considerando gli acciacchi fisici che stanno condizionando gli altri interpreti del reparto offensivo. In un momento in cui ogni certezza può fare la differenza, avere un Pio così brillante, fiducioso e soprattutto prolifico è un vantaggio tutt'altro che trascurabile. La doppietta alla Francia non è soltanto una bella notizia per Mancini e per l'Italia, ma anche un segnale incoraggiante per l'Inter. Chivu può godersi il momento del suo gioiello e sperare che il viaggio in azzurro restituisca ad Appiano Gentile un centravanti ancora più affamato. Perché nove gol in quattordici partite non sono più soltanto i numeri di una promessa. Sono quelli di un attaccante che bussa forte alla porta dei grandi. E Pio, a quanto pare, non ha nessuna intenzione di fermarsi.