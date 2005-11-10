Caro Pio, ti aspettavamo da anni. Quanto può valere il bomber di Inter e Nazionale

Una cosa è certa: il numero 9 non manca più. Anni di attesa, a sperare che esplodesse l'uno o l'altro. Poi, all'improvviso, un gigante che sembra una benedizione. Uno come Francesco Pio Esposito, che anche con la Francia fa pensare: forse l'abbiamo trovato. Ventuno anni, una doppietta a San Siro, una prestazione da migliore in campo. Il centravanti dell'Inter ha trascinato l'Italia alla vittoria per 3-1, prima pareggiando il vantaggio francese e poi chiudendo i conti su rigore. Una responsabilità che si è preso dopo l'errore dal dischetto del fratello Sebastiano, a mesi di distanza da Zenica. Non è soltanto una questione di gol: Pio sa giocare spalle alla porta, lavorare con i compagni, occupare l'area di rigore e attaccare la profondità. Sa far tutto, forse in qualcosa deve migliorare, ma è una buona base. Pure ottima. A queste qualità aggiunge una maturità che, alla sua età, non è così frequente.

Quanto vale Pio Esposito? L'Inter se lo tiene stretto

La crescita di Pio Esposito riguarda evidentemente anche il suo valore di mercato. Dopo le due stagioni allo Spezia, il ritorno all'Inter nell'estate 2025 ha rappresentato un passaggio decisivo. Nel primo anno in nerazzurro ha collezionato 48 presenze, 10 gol e 6 assist, contribuendo alla conquista dello scudetto e della Coppa Italia. In questa stagione è già a tre reti in campionato, alle quali si aggiunge quella segnata in Champions League con il Feyenoord. Cristian Chivu gli concede sempre più spazio, pur potendo contare su attaccanti come Lautaro Martinez e Marcus Thuram. A settembre l'Inter ha blindato il suo gioiello, prolungandone il contratto fino al 2032. Una scelta che tutela un po' tutti.

Ma quanto può valere oggi Pio Esposito? Una valutazione nell'ordine dei 60-70 milioni di euro appare credibile, considerando età, rendimento e prospettive di crescita. Il prezzo necessario per convincere l'Inter a cederlo sarebbe però un'altra questione: anche un'offerta da 80 milioni potrebbe non bastare. Il motivo è semplice. I nerazzurri hanno un attaccante di 21 anni, cresciuto nel proprio settore giovanile, già decisivo in Serie A e capace di segnare con continuità anche in Nazionale. Non hanno alcuna esigenza di venderlo, in passato hanno già rifiutato 50 milioni (dal Napoli) senza battere ciglio. Serve una stagione da venti gol, per togliere ogni dubbio, e forse è ancora presto. Ma intanto se lo gode l'Inter. E, in azzurro, ce lo godiamo noi tifosi italiani.