"Non ho una grande percezione di un mercato in grande sviluppo per gennaio, ci sono tante limitazioni che oggettivamente mettono dei paletti. Qualcosa succederà, ma non mi aspetto una sessione particolarmente entusiasmante". Parla così a Sky Sport l'agente Alessandro Moggi, presente a Dubai in qualità di Executive President World Legends Padel Tour.

Kouadio resterà a Monza fino al termine della stagione dopo l'exploit di questa stagione? "Come sapete non parlo di calciomercato per i miei calciatori. Voglio però sottolineare che è un ragazzo di grande avvenire, Mancini come al solito ha avuto la sua grande visione del futuro, gli ha dato subito una chance convocandolo in Nazionale maggiore in A, ora fa parte dell'U21, ulteriore testimonianza del grande lavoro della Fiorentina sui giovani. Forse quella viola è la società che ha lavorato meglio negli ultimi anni a livello di settore giovanile. Kouadio penso possa avere realmente un grande avvenire".

Com'è stata la gestione di Nico Gonzalez in questi mesi fino al rinnovo di contratto? "La Juventus non ha mai pensato di muoverlo. Spalletti è stato un alfiere nel processo. Nico è molto attaccato alla maglia della Juve, la Juventus è molto contenta di tenere Nico e tutto questo si è evidenziato con la stesura del rinnovo di contratto (fino al 20230, ndr), proprio a testimonianza di questa grande considerazione che ha il club per il giocatore".