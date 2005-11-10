Il futuro di Ardon Jashari potrebbe essere lontano dal Milan già nella prossima sessione invernale di calciomercato. A rilanciare l'indiscrezione è Sacha Tavolieri, giornalista belga, che attraverso Sky Sport CH ha fatto il punto sulla situazione del centrocampista svizzero classe 2002. Arrivato in rossonero due estati fa per una cifra vicina ai 37 milioni di euro, il giocatore potrebbe prendere in considerazione una nuova esperienza dopo un percorso al Milan che non ha ancora portato ai risultati sperati. A rendere concreta questa possibilità sarebbe soprattutto l'interesse del PSV Eindhoven.

PSV su Jashari: possibile prestito con diritto di riscatto

Secondo quanto riportato da Tavolieri, il PSV starebbe valutando la possibilità di presentare al Milan un'offerta in prestito con diritto di riscatto. Il club olandese considera il classe 2002 una priorità per rinforzare la propria mediana e avrebbe già avviato i primi contatti con i suoi rappresentanti, informandosi sulle condizioni contrattuali. Una pista che potrebbe trovare apertura anche da parte dello stesso Jashari, autore di un gol nello scorso fine settimana contro il Frosinone.

Non c'è soltanto il PSV: diversi club seguono lo svizzero

La possibile partenza a gennaio non è ancora confermata e molto dipenderà dalla posizione del Diavolo, chiamato a valutare la formula e la convenienza dell'eventuale operazione. Il PSV, infatti, non sarebbe l'unica società interessata: diversi club stanno monitorando la situazione del centrocampista svizzero in vista delle prossime settimane.