Il futuro di Bruno Fernandes potrebbe essere nuovamente in Italia. Nonostante il Manchester United abbia esercitato l'opzione unilaterale per prolungare il suo contratto fino al giugno del 2028, il trequartista portoghese potrebbe lasciare Old Trafford al termine della stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, sulle sue tracce ci sono Milan e Juventus. A 32 anni, l'ex Novara, Udinese e Sampdoria sarebbe intrigato dalla possibilità di misurarsi con una nuova sfida professionale, tornando in un campionato che conosce molto bene.

Il Milan punta sul fattore Amorim

I rossoneri possono contare su un alleato importante nella corsa al portoghese: Ruben Amorim, che ha già allenato Bruno Fernandes al Manchester United e ne conosce perfettamente le caratteristiche. Anche Gerry Cardinale segue con attenzione gli sviluppi della vicenda, consapevole della possibilità di aggiungere alla rosa un giocatore di caratura internazionale. Il prolungamento contrattuale non rappresenterebbe un ostacolo insormontabile, dal momento che l'indennizzo richiesto dagli inglesi potrebbe non essere particolarmente elevato.

La Juventus studia il colpo, lo United vuole monetizzare

Anche Giovanni Carnevali monitora la situazione. La Juventus vede in Bruno Fernandes un profilo capace di innalzare il livello qualitativo della squadra, garantendo gol, assist, esperienza e leadership. La mossa del Manchester United, intanto, sarebbe funzionale soprattutto a scongiurare il rischio di perdere il proprio capitano a parametro zero, senza necessariamente precluderne la partenza. Decisiva, nella sfida di mercato tra rossoneri e bianconeri, potrebbe dunque rivelarsi la volontà del calciatore.