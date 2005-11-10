Il Sassuolo ricomincia da Roberto D'Aversa, dopo il ko per 2-0 contro il Genoa al debutto sulla panchina neroverde. Nella prossima giornata di Serie A ci sarà il Napoli al Mapei Stadium e la squadra neroverde andrà a caccia di punti per ritrovare punti dopo 6 sconfitte consecutive. In esclusiva per TuttoMercatoWeb, il direttore sportivo Francesco Palmieri rilasciato un'intervista anche in merito ai rumor di mercato spesi su Sebastiano Esposito e le avance ricevute dal club di Aurelio De Laurentiis per un possibile trasferimento a gennaio.

La dichiarazione

"Il fatto che una squadra come il Napoli osservi i nostri giocatori fa piacere e ci inorgoglisce. Noi abbiamo puntato su Sebastiano in estate per questo ed il fatto che il suo nome sia accostato al Napoli e che sia arrivato in Nazionale dà ancora più valore alla nostra scelta. Noi adesso però dobbiamo pensare solo al nostro momento e a risollevarci in classifica", ha dichiarato il dirigente del Sassuolo.

Il ko pesante

L'avvio di stagione era stato ottimale (4 gol e 1 assist in poco più di 500 minuti) Vasilije Adzic invece ha dovuto affrontare un'operazione al ginocchio destro che lo terrà fuori diversi mesi, in prestito dalla Juventus. E il ds Palmieri se n'è rammaricato: "Dispiace, con Adzic e Leysen abbiamo perso due ottimi giocatori che non ci saranno per un po'. Ma abbiamo una rosa corposa e di qualità e l'allenatore saprà scegliere i giocatori giusti".