Un centravanti vecchia scuola in campo, un amante della filosofia e degli scacchi fuori. Fotis Ioannidis è tornato nei radar della Serie A: come raccolto da Tuttomercatoweb, Milan, Roma e Juventus hanno chiesto informazioni sull'attaccante dello Sporting CP. Nato il 10 gennaio 2000, figlio dell'ex calciatore Vasilis Ioannidis, il greco muove i primi passi tra Olympiacos e Levadiakos, prima di trasferirsi nel 2020 al Panathinaikos, con cui conquista due Coppe di Grecia. La stagione della consacrazione è quella 2023/24, chiusa con 23 gol in 44 partite ufficiali. Alto 187 centimetri, è un centravanti fisicamente strutturato, capace di proteggere il pallone, dialogare con i compagni e attaccare la profondità.

Il corteggiamento di Amorim e il trasferimento allo Sporting

Nell'estate del 2024 lo aveva cercato il Bologna, ma soprattutto Ruben Amorim, all'epoca allenatore dello Sporting, che lo aveva contattato personalmente per illustrargli un progetto tattico che prevedeva la convivenza con Viktor Gyokeres. Il trasferimento a Lisbona si è concretizzato soltanto un anno dopo, per 22 milioni di euro. In questa stagione Ioannidis ha collezionato 15 presenze, 2 gol e 2 assist in 510 minuti. Il contratto scade nel 2030, ma il cambio in panchina, con l'avvento di Paulo Fonseca, potrebbe incidere sul suo futuro.

Addio ai social, la passione per Dostoevskij e gli scacchi

Lontano dal rettangolo verde, Ioannidis è un personaggio decisamente particolare. In un'intervista alla televisione greca SKAI ha raccontato di aver abbandonato i social network: “Ho sprecato troppo tempo nella mia vita. Volevo cambiare il mio modo di pensare e di vivere”. Oggi trascorre il tempo libero sfidando a scacchi il connazionale e compagno di squadra Georgios Vagiannidis, leggendo Dostoevskij e approfondendo il pensiero di Socrate. Appassionato anche di Formula 1, non esclude di intraprendere la carriera da allenatore una volta appesi gli scarpini al chiodo.