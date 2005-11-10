Dopo l'esonero di Fabio Gallo, il Vicenza ha scelto Davide Dionigi per provare a raddrizzare una stagione fin qui complicata. La classifica parla chiaro: penultimo posto in Serie B e nessuna vittoria nell'ultimo mese. Uno scenario ad alta tensione, ma che non spaventa il tecnico emiliano, già abituato in carriera a subentrare in corsa e a centrare salvezze che sembravano compromesse, come raccontano le esperienze con Ascoli e Reggiana.

Ascoli, salvezza al fotofinish

Il primo capolavoro risale all'estate del 2020. Dionigi approda sulla panchina bianconera il 24 giugno, alla ripresa del campionato dopo lo stop per la pandemia, con il Picchio in piena zona retrocessione. In nove partite raccoglie quattro vittorie e due pareggi, portando la squadra a quota 46 punti e al quattordicesimo posto finale.

Un traguardo tagliato con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto: all'ultima giornata l'Ascoli cade in casa contro il Benevento già promosso (4-2), ma riesce comunque a evitare i playout grazie agli incastri favorevoli dagli altri campi.

Reggiana, la rimonta in sette gare

Ancora più recente l'impresa alla guida della Reggiana. Chiamato il 31 marzo 2025 al posto di William Viali, Dionigi eredita una squadra impantanata nei playout con appena sette giornate da giocare e un calendario in salita.

Dopo due sconfitte iniziali contro Cremonese e Pisa, i granata cambiano marcia e infilano quattro vittorie di fila contro Cittadella, Modena, Spezia e Juve Stabia. Il manifesto di quella rincorsa è il 3-2 in rimonta nel derby sul campo del Modena, la spinta decisiva per chiudere al quattordicesimo posto a quota 44 punti.

Una nuova sfida al Menti

Ora l'asticella si sposta a Vicenza. La squadra è penultima, fatica a trovare risultati e ha bisogno di una scossa immediata. I precedenti dicono che Dionigi sa come entrare nella testa di uno spogliatoio in difficoltà e rimetterlo in carreggiata in poco tempo: è esattamente ciò che la società biancorossa gli chiede per ripetere il miracolo anche al Menti.