"Il Milan? Una squadra giovane, un gruppo che si sta conoscendo. Abbiamo visto belle partite quest'anno, anche brutte, ma secondo me tra un po' la squadra rossonera troverà il giusto equilibrio perché ha giocatori fortissimi". Parla così Serginho, ex rossonero, a Sky Sport a margine di un evento di padel: "E mi auguro il Milan possa regalare meno gol, perché davanti c'è chi segna. Secondo me da gennaio in poi diventerà una squadra molto forte".

Tra i protagonisti nel Milan c'è anche Moreira. "Una grande sorpresa, segna tanto, parte sempre in contropiede. Sta dimostrando grandissima qualità, vede molto bene la porta, è sempre presente, mi auguro possa avere ancora tanto margine di crescita e aiutare il Milan a trovare gli equilibri che sta cercando".