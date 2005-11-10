La Fiorentina potrebbe cambiare interprete tra i pali al termine della stagione. Nonostante un contratto in scadenza nel giugno del 2028, l'avventura di David De Gea in maglia viola sembra essere arrivata alle battute conclusive. Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i profili individuati dal direttore sportivo Fabio Paratici per raccogliere l'eredità dello spagnolo figura Santiago Beltran, portiere del River Plate che la dirigenza toscana monitora ormai da diverso tempo.

Fiorentina, la strategia del River Plate per Beltran

L'estremo difensore argentino è legato ai Millonarios da un contratto in scadenza nel dicembre del 2027. Il club sudamericano vorrebbe prolungare l'accordo per monetizzare il più possibile dalla sua futura cessione. Non è da escludere, tuttavia, che l'operazione possa essere definita già a gennaio, lasciando Beltran in prestito al River Plate per altri sei mesi, così da agevolare il passaggio di consegne con il suo potenziale erede, Yassine Bounou.

La valutazione del River e la concorrenza della Premier League

L'operazione si preannuncia tutt'altro che semplice per la Fiorentina, sia per le richieste economiche della società argentina, che valuta il proprio portiere tra i 15 e i 20 milioni di euro, sia per la concorrenza internazionale. Sulle tracce di Beltran c'è infatti anche l'Aston Villa. Paratici continua a monitorare la situazione, in attesa di capire quali margini di manovra potranno aprirsi nelle prossime settimane.