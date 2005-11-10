Allegri prepara un Napoli inedito per la trasferta di Monza: tocca anche a Marianucci

Il Napoli si prepara alla trasferta contro il Monza, in programma domani alle 20:45, e Massimiliano Allegri pensa a diversi cambi di formazione nel pieno di un calendario particolarmente intenso. Il tecnico ritroverà Amir Rrahmani, escluso contro la Roma dopo l'attacco influenzale accusato alla vigilia e ancora alla ricerca della condizione migliore. In difesa resteranno invece indisponibili Badiashile, Buongiorno e Spinazzola, mentre non preoccupa Di Lorenzo dopo la botta al ginocchio segnalata dallo stesso Allegri nel post-partita contro i giallorossi.

Marianucci verso la prima da titolare, Lobotka torna in regia

La principale novità potrebbe essere rappresentata da Luca Marianucci, pronto alla prima presenza stagionale e con concrete possibilità di partire dal primo minuto. Un'occasione importante per il giovane difensore, chiamato a dare il proprio contributo a un reparto che nelle ultime settimane ha mostrato qualche difficoltà. E' previsto anche il ritorno di Stanislav Lobotka: dopo due panchine consecutive, lo slovacco dovrebbe riprendersi il posto davanti alla difesa e la regia del Napoli, accantonando almeno momentaneamente l'esperimento De Bruyne in quella posizione.

Gilmour-De Bruyne e Giovane-Lang: i dubbi di Allegri

Qualche ballottaggio resta invece aperto negli altri reparti. Billy Gilmour insidia De Bruyne per una maglia a centrocampo, anche considerando la necessità di amministrare le energie del belga in vista del tour de force che porterà il Napoli ad affrontare Juventus, Porto e Lazio. In attacco scalpita invece Giovane, che spera di prendere il posto di Lang e partire dall'inizio. Le indicazioni definitive arriveranno dopo la rifinitura, ma Allegri sembra intenzionato a inserire energie fresche per una trasferta nella quale il Napoli è chiamato a conquistare punti pesanti per cominciare a risalire la classifica.